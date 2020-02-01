Студента петрозаводской обсерватории экстренно доставили Республиканскую инфекционную больницу. Недавно он вернулся из Китая, где мог заболеть коронавирусом. У больного зафиксировали только один симптом - температуру 37,3. Анализы студента были отправлены в Москву и Санкт-Петербург. Вечером 2 февраля медики получат ответ от столичных врачей.
"Госпитализацию осуществила бригада "скорой медицинской помощи" БСМП, которая четко сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции. Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное", - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Студенты, проживающие в одном общежитии с госпитализированным, взяты под наблюдение медиков.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.