В Петрозаводске госпитализировали студента с подозрением на коронавирус

Студента петрозаводской обсерватории экстренно доставили Республиканскую инфекционную больницу. Недавно он вернулся из Китая, где мог заболеть коронавирусом. У больного зафиксировали только один симптом - температуру 37,3. Анализы студента были отправлены в Москву и Санкт-Петербург. Вечером 2 февраля медики получат ответ от столичных врачей.

"Госпитализацию осуществила бригада "скорой медицинской помощи" БСМП, которая четко сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции. Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное", - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Студенты, проживающие в одном общежитии с госпитализированным, взяты под наблюдение медиков.