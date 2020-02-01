В Башкирии прокомментировали видео с ползущим в больнице инвалидом

В Минздраве Башкирии отреагировали на видео, которое недавно появилось в соцсетях. На нем инвалид без ног ползал по коридору одной из больниц региона. Глава ведомства Максим Забелин пообещал, что лично разберется в ситуации.

"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", - прокомментировал произошедшее чиновник.

Более того, на видеозаписи видно еще одного пациента, который в этот момент спал на полу.