В Минздраве Башкирии отреагировали на видео, которое недавно появилось в соцсетях. На нем инвалид без ног ползал по коридору одной из больниц региона. Глава ведомства Максим Забелин пообещал, что лично разберется в ситуации.
"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", - прокомментировал произошедшее чиновник.
Более того, на видеозаписи видно еще одного пациента, который в этот момент спал на полу.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.