Ранее в Санкт-Петербурге произошло обрушение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" из-за которого погиб один рабочий. Он не успел добежать до строительной люльки. В распоряжении "Фонтанки" оказалась запись переговоров рабочих перед трагедией.

Д: - Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой...

К: - Так можно?

Б: - Я понял, это очень хорошее предложение. Мы согласны.

К: - У нас веревки нет. Что делаем?

Б: - Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.

Д - диспетчерская служба, К - погибший рабочий Матвей Кучеров, Б - друг погибшего Александр Бардынин.