Ранее в Санкт-Петербурге произошло обрушение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" из-за которого погиб один рабочий. Он не успел добежать до строительной люльки. В распоряжении "Фонтанки" оказалась запись переговоров рабочих перед трагедией.
Д: - Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой...
К: - Так можно?
Б: - Я понял, это очень хорошее предложение. Мы согласны.
К: - У нас веревки нет. Что делаем?
Б: - Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.
Д - диспетчерская служба, К - погибший рабочий Матвей Кучеров, Б - друг погибшего Александр Бардынин.
Затем рабочие получили новую установку.
Д: - Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь.
К: (растерянно): - А как же я так буду.
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