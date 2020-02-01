Ранее в Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский". В момент обрушения двое рабочих находилось на объекте, один из них успел добежать до строительный люльки. Тело второго рабочего позже обнаружили спасатели под завалами. Им оказался 29-летний Матвей Кучеров.
Сестра погибшего рабочего Анна рассказала телеканалу РЕН ТВ, что ее брата позвали на работу его друзья.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.