Опубликованы подробности гибели рабочего в Санкт-Петербурге

Ранее в Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский". В момент обрушения двое рабочих находилось на объекте, один из них успел добежать до строительный люльки. Тело второго рабочего позже обнаружили спасатели под завалами. Им оказался 29-летний Матвей Кучеров.

Сестра погибшего рабочего Анна рассказала телеканалу РЕН ТВ, что ее брата позвали на работу его друзья.