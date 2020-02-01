Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о состоянии гражданина Китая, которого ранее госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция. По ее словам, сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное. Лапа утверждает, что больной идет на поправку.
Также стало известно, что с инфицированным китайцем контактировали два человека. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Напомним, 31 января в России обнаружили сразу двух инфицированных коронавирусом. Ими стали китайские граждане, которые накануне прибыли из Китая в РФ.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.