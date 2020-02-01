Один из больных коронавирусом в России идет на поправку

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о состоянии гражданина Китая, которого ранее госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция. По ее словам, сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное. Лапа утверждает, что больной идет на поправку.

Также стало известно, что с инфицированным китайцем контактировали два человека. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 31 января в России обнаружили сразу двух инфицированных коронавирусом. Ими стали китайские граждане, которые накануне прибыли из Китая в РФ.