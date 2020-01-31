Мужчина убил и сжег коллегу, которая называла его "толстым"

Житель Индонезии обиделся на свою коллегу и подругу из-за того, что она часто подшучивала над ним, называя "толстым". Как передает Lenta. ru, мужчина и женщина были знакомы с детства, жили по соседству, а в последнее время работали в одном ресторане.

Девушка часто подшучивала над приятелем из-за его лишнего веса: часто она прилюдно называла его "толстым" и сравнивала с сумоистом.

Не надо будить зверя

24 января терпение 27-летнего мужчины лопнуло, из-за чувства обиды и униженного достоинства он решил наказать 19-летнюю подругу. В этот день злоумышленник попросил подвезти его домой на мотоцикле. Двушка не отказала.

Когда пара проезжала мимо кокосовой плантации, мужчина заставил девушку остановит ТС, задушил ее, а затем поджег ее тело в кокосовых зарослях с помощью заранее приобретенного бензина.

Преступник после убийства продал байк девушки и скрывался от полиции в отеле. Однако правосудие его настигло: правоохранители его уже арестовали. Теперь его ждет суд, который может вынести наказание в виде заключения сроком от 20 лет до пожизненного.