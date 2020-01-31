Житель Индонезии обиделся на свою коллегу и подругу из-за того, что она часто подшучивала над ним, называя "толстым". Как передает Lenta. ru, мужчина и женщина были знакомы с детства, жили по соседству, а в последнее время работали в одном ресторане.
Девушка часто подшучивала над приятелем из-за его лишнего веса: часто она прилюдно называла его "толстым" и сравнивала с сумоистом.
24 января терпение 27-летнего мужчины лопнуло, из-за чувства обиды и униженного достоинства он решил наказать 19-летнюю подругу. В этот день злоумышленник попросил подвезти его домой на мотоцикле. Двушка не отказала.
Когда пара проезжала мимо кокосовой плантации, мужчина заставил девушку остановит ТС, задушил ее, а затем поджег ее тело в кокосовых зарослях с помощью заранее приобретенного бензина.
Преступник после убийства продал байк девушки и скрывался от полиции в отеле. Однако правосудие его настигло: правоохранители его уже арестовали. Теперь его ждет суд, который может вынести наказание в виде заключения сроком от 20 лет до пожизненного.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.