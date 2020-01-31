Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы

Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса. Ранее в Забайкалье госпитализировали гражданина Китая с диагнозом коронавирусная инфекция. Позже медики взяли под наблюдение всех, кто контактировал с заболевшим.

Также Бутыльский отметил, что в Забайкалье будут отменены все массовые мероприятия.

Напомним, второй заболевший коронавирусом в России был обнаружен в Тюменской области. Им оказался еще один гражданин Китая.