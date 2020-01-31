Школьник выбил глаз молотком ученику младших классов

Ученик 9-го класса средней школы №41 Иланского района Краснодарского края выбил глаз молотком младшекласснику. Расследованием инцидента занялся Следственный комитет. Сейчас пострадавший подросток находится в глазном центре Красноярска, ему собираются сделать сложную операцию.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ее сын и ранее получал угрозы. Это произошло после того, как мальчик пожаловался учительнице после дежурства на группу старшеклассников, которые нарушали курили.