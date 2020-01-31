Все рейсы из Китая в Шереметьево переведены в терминал F

Столичный аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом в Китай и прилетом из этой страны в отдельный терминал F. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По предварительным данным, это произошло из-за эпидемии коронавируса, который свирепствует в Китае.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом чрезвычайной ситуацией глобального значения. Но авиаперелеты не ограничены. На данный момент уже 216 человек погибли от нового типа коронавируса. Зафиксировано 9692 подтвержденных случая заболевания.