В Северной столице рухнула крыша СКК "Петербургский" с рабочими

Во время ремонтных работ в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" 31 января обвалилась крыша в момент, когда там находились рабочие.

Местные СМИ сообщают, что один из строителей отрезал часть металлического каркаса газовым аппаратом. После этого началось глобальное обрушение крыши.

Обрушение привело к жертвам

Когда конструкция начала распадаться на секции, мужчина побежал к люльке, где его ждал напарник. К сожалению, он не успел добраться до спасительного объекта.

"Во время сноса СКК погиб человек. Стадион рухнул, судя по всему, внепланово. Или монтажника никто не предупредил. В любом случае — плохо. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел и рухнул вниз вместе со стеной", — передает Telegram-канал Mach.

Под завалами СКК могут быть люди, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу. Число возможных пострадавших уточняется. Там же подтвердили, что обрушение не было запланированным.