Во время ремонтных работ в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" 31 января обвалилась крыша в момент, когда там находились рабочие.
Местные СМИ сообщают, что один из строителей отрезал часть металлического каркаса газовым аппаратом. После этого началось глобальное обрушение крыши.
Когда конструкция начала распадаться на секции, мужчина побежал к люльке, где его ждал напарник. К сожалению, он не успел добраться до спасительного объекта.
"Во время сноса СКК погиб человек. Стадион рухнул, судя по всему, внепланово. Или монтажника никто не предупредил. В любом случае — плохо. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел и рухнул вниз вместе со стеной", — передает Telegram-канал Mach.
Под завалами СКК могут быть люди, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу. Число возможных пострадавших уточняется. Там же подтвердили, что обрушение не было запланированным.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.