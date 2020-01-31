О том, что 16-летний юноша, убитый накануне в Волгограде, оказался актером из "Ералаша", сообщила "Комсомольская правда".
Газета, со ссылкой на следственный комитет, сообщает, что молодой человек умер в больнице из-за смертельного удара ножом, полученного в драке с другим местным жителем. Подозреваемого — 20-летнего волгоградца — задержали.
По данным следствия, трагедия произошла 29 января. Убитый юноша в компании брата возвращался домой. В узком проходе между торговыми павильонами подозреваемый толкнул убитого плечом. Потерпевший потребовал извиниться и толкнул в плечо в ответ. В итоге предполагаемый злоумышленник ударил юношу ножом и скрылся с места инцидента.
Прохожие попытались помочь подростку, но спасти его не удалось.
По сведениям "Комсомольской правды", подозреваемый уже привлекался к ответственности. На его счету кражи, угрозы убийства, поножовщина для него — тоже не новость. Его уже задерживали.
Сейчас, в случае доказательства его вины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
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