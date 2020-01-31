СМИ: убитый в Волгограде 16-летний подросток оказался актером "Ералаша"

О том, что 16-летний юноша, убитый накануне в Волгограде, оказался актером из "Ералаша", сообщила "Комсомольская правда".

Газета, со ссылкой на следственный комитет, сообщает, что молодой человек умер в больнице из-за смертельного удара ножом, полученного в драке с другим местным жителем. Подозреваемого — 20-летнего волгоградца — задержали.

Толкнул плечом — и завязалась драка

По данным следствия, трагедия произошла 29 января. Убитый юноша в компании брата возвращался домой. В узком проходе между торговыми павильонами подозреваемый толкнул убитого плечом. Потерпевший потребовал извиниться и толкнул в плечо в ответ. В итоге предполагаемый злоумышленник ударил юношу ножом и скрылся с места инцидента.

Прохожие попытались помочь подростку, но спасти его не удалось.

20-летний рецидивист

По сведениям "Комсомольской правды", подозреваемый уже привлекался к ответственности. На его счету кражи, угрозы убийства, поножовщина для него — тоже не новость. Его уже задерживали.

Сейчас, в случае доказательства его вины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.