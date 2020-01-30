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Источник Правда.Ру

Опровергнуто: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве

Происшествия

Коронавирус (ОРВИ) 2109-nCoV по данным телеграм-канала Mash уже в Москве. Дата заражения "нулевого" для Москвы больного пока не известны, как и его маршрут по городу. Однако, в секретариате профильного вице-премьера Голиковой не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом в Москве

Mash: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве. 405004.jpeg

Как сообщили администраторы Mash, один из пациентов инфекционных больниц столицы болен коронавирусом 2019-nCoV. Со ссылкой на источник, расследователи сообщают — якобы анализы подтвердили, что речь идёт именно о коронавирусе 2019-nCoV у пациента в Москве.

Также журналисты сообщают, что вместе с якобы больным коронавирусом 2019-nCoV в "больницу на востоке Москвы доставили ещё несколько человек" для госпитализации с подозрением на коронавирус, а бригаду "Скорой помощи" поместили в карантин.

При этом власти не подтвердили данную информацию, а в соцсетях напоминают, что Mash неоднократно сообщал информацию, которая не подтверждалась.

"В СССР для борьбы с эпидемиями были приняты ряд постановлений (в том числе Совмина), приказов Минздрава СССР и работала противоэпидемическая комиссия. Ей предусматривались жесткие меры", — пишут историки в телеграм-каналах.

"После выявления заболевания комиссия осуществляет закрытие микрорайона, квартала, района или города для въезда и выезда, объявив карантин. Создание спецпунктов по обследованию претендентов на выезд из города, в том числе на объектах железнодорожного и водного транспорта. Изоляция как самого больного, так и всех, кто с ним контактировал, для локализации очагов заражения", — перечисляют они.

Также в СССР происходило:

  • задействование всех лечебных учреждений,
  • приоритетное выделение в областных и городских больницах достаточного количество мест для изоляции заболевших (в том числе принудительной)
  • и подавлении сопротивления этому силами правопорядка.

"Совместно с Министерством обороны и МВД СССР для поддержания порядка на улицах Комиссия имеет право потребовать ввода в город воинских частей и полной блокировки транспортного сообщения, усиления охраны стратегических объектов. Также Комиссия имеет право на закрытие объектов отдыха и торговли и введения комендантского часа", — отмечают эксперты.

Они напоминают, что чрезвычайные комиссии по эпидемиям имели право "представлять предложения о применении любых видов вооружений для остановки пандемии в регионах и республиках СССР".

"Сейчас все (будет) гораздо веселее", — пишут они.

Ранее ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию всемирового масштаба из-за угрозы коронавируса 2019-nCov.

"Честно сказать, прекрасный вброс, которого ожидали многие. Теперь все радостные понесутся распространять эту информацию с комментарием "ну начался зомби-апокалипсис". И никому не придет в голову провести элементарный фактчекинг истории", — пишут авторы проекта ЧС/Фактчекинг.

"В Москве нет еще коронавируса, это фальстарт для всяких паникеров, только и ждавших когда можно будет паниковать еще больше. Расстроим паникеров и обрадуем нормальных людей — в Москве еще нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, информация Mash является фейком чистой воды",- пишут они.

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