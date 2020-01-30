Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности

Закрытие границы с Китаем в ДФО предотвратит распространение коронавируса и не создаст проблем для бизнеса. В любом случае, здоровье людей важнее. Такое мнение высказал в комментарии для РИА Новости глава Приморья Олег Кожемяко.

"Я думаю, что здоровье граждан важнее любого бизнеса. Никаких проблем нет, если мы выждем какое-то время", — сказал Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что в экспортном направлении граница открыта.

"Что касается приемки грузов, то, конечно, мы такие ограничения введем", — добавил губернатор.

Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что утвердил распоряжении, в соответствии с которым в Дальневосточном федеральном округе временно должна быть закрыта граница с Китаем. Это необходимо сделать для предупреждения распространения опасного заболевания по территории России.

О серьезной вспышке пневмонии нового типа в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. За это время, по данным китайских властей, число заболевших достигло 7711 человек, 170 из них спаси не удалось.