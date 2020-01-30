Полиция Киева разыскивает лиц, разместивших в городе билборды с надписью "Россия — наш стратегический партнер".
"Ночью сотрудники управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов", — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Facebook.
В управлении подчеркнули, что собственники рекламных плоскостей не давали согласия на размещение рекламы, по формулировке киевского горсовета, "провокационного содержания". Чиновники обратились к гражданам с призывом сообщать о новых подобных случаях.
Билборды с надписью о партнерстве с Россией появились в ночь на четверг. На плакатах кроме слогана изготовители поместили изображение бизнесмена Олега Катющенко. Супруга предпринимателя отрицает причастность мужа к происходящему.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.