Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией

Полиция Киева разыскивает лиц, разместивших в городе билборды с надписью "Россия — наш стратегический партнер".

"Ночью сотрудники управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов", — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Facebook.

В управлении подчеркнули, что собственники рекламных плоскостей не давали согласия на размещение рекламы, по формулировке киевского горсовета, "провокационного содержания". Чиновники обратились к гражданам с призывом сообщать о новых подобных случаях.

Билборды с надписью о партнерстве с Россией появились в ночь на четверг. На плакатах кроме слогана изготовители поместили изображение бизнесмена Олега Катющенко. Супруга предпринимателя отрицает причастность мужа к происходящему.