Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией

Происшествия

Полиция Киева разыскивает лиц, разместивших в городе билборды с надписью "Россия — наш стратегический партнер".

"Ночью сотрудники управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов", — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Facebook.

В управлении подчеркнули, что собственники рекламных плоскостей не давали согласия на размещение рекламы, по формулировке киевского горсовета, "провокационного содержания". Чиновники обратились к гражданам с призывом сообщать о новых подобных случаях.

Билборды с надписью о партнерстве с Россией появились в ночь на четверг. На плакатах кроме слогана изготовители поместили изображение бизнесмена Олега Катющенко. Супруга предпринимателя отрицает причастность мужа к происходящему.

Темы киев розыск россия полиция украина билборды
Актуальная аналитика
Власть
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Экономика и бизнес
Четыре всадника... коронавируса
Новости спорта
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Новости Все >
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Кубанские врачи спасли пациенту кисть руки, отпиленную "болгаркой"
Закон по комиссиям платежей за ЖКХ внесли в Госдуму
ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий граждан
Последние материалы
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Четыре всадника... коронавируса
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса
Петр Фадеев Четыре всадника... коронавируса Петр Фадеев Любовь Степушова Эрдоган поставил Путину ультиматум Любовь Степушова Руслан Веснянко Эпоха бедности на Украине завершена. Для депутатов и чиновников Руслан Веснянко
Комментарии
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Самая милитаризованная страна
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Самая милитаризованная страна
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Перестанут ли кормить россиян индийскими огурцами?
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ