Два неработающих спутника США чудом не столкнулись друг с другом

Два неработоспособных американских спутника — научный и военный — чуть было не столкнулись друг с другом над территорией Соединенных Штатов. Об этом сообщает Космическое командование США.

Почему военные не обратили внимания на сообщение американской компании LeoLabs, отслеживающей космический мусор и сообщившей во вторник, что объекты могут столкнуться, неизвестно.

"Компания LeoLabs сообщила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания)", — сообщают СМИ.

Вмешательства военных не понадобилось

За обнаружение, отслеживание, идентификацию искусственных объектов в космосе ответственна 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.