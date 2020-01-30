Два неработоспособных американских спутника — научный и военный — чуть было не столкнулись друг с другом над территорией Соединенных Штатов. Об этом сообщает Космическое командование США.
Почему военные не обратили внимания на сообщение американской компании LeoLabs, отслеживающей космический мусор и сообщившей во вторник, что объекты могут столкнуться, неизвестно.
"Компания LeoLabs сообщила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания)", — сообщают СМИ.
За обнаружение, отслеживание, идентификацию искусственных объектов в космосе ответственна 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидента", — отметили в сообщении Космического командования США в Twitter.
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