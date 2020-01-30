В Башкирии ﻿полицейских заподозрили в торговле данными о покойниках

В Стерлитамаке двое полицейских подозреваются в участии в коррупционной схеме. По мнению следователей, бывшие стражи порядка продавали данные о погибших и умерших.

Два экс-сотрудника проходят фигурантами в уголовных делах по статьям, предполагающим наказание за получение должностным лицом взятки за незаконные действия, а также за злоупотребление должностными обязанностями. Об этом сообщает управление СКР по Башкирии.

Следователи считают, что бывшие сотрудники полиции, занимавшие должности дежурного смены и участкового отдела полиции, совершали коррупционные преступления в 2016 и 2017 годах.

Схема мошенников

Схема подразумевала, что стражи порядка передавали поступившую им информацию об умершем на территории Стерлитамака человеке директору одного из ритуальных агентств. Представитель фирмы обращался к родственникам и предлагал услуги своей конторы. За одно сообщение, как предполагают следователи, директор фирмы отправлял стражам порядка от 500 до 1000 рублей. В настоящий момент проводится следствие.

Уволены или нет?

В пресс-службе МВД по Башкирии официально подчеркнули, что факт преступления выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД.