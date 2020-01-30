Неизвестные похитили более десяти работ Дали из галереи в Стокгольме

Гравюры и бронзовые скульптуры художника Сальвадора Дали были похищены из галереи Couleur в Стокгольме (Швеция). Владелец арт-центра Педер Энстрем рассказал об этом журналистам. Он не назвал точного количества экспонатов, сказав: "10-12 работ ".

Стоимость каждого произведения легендарного матера составляет от 200 до 500 шведских крон, что в долларовом эквиваленте составляет от 19 до 47 тысяч евро. То есть общая стоимость украденных работ Дали составляет до 380 тысяч евро.

Кто и когда обворовал музей

Известно, что воры погрузили украденные произведения Сальвадора Дали в автомобиль Audi рано утром в четверг, 30 января. Шведская полиция приступила к поискам преступников.

Два злоумышленника увезли работы Дали на автомобиле Audi ранним утром 30 января. Полиция ищет преступников.

Легенда испанской живописи

Сальвадор Дали — один из самых известных художников Испании. Он прославился не только благодаря своему неординарному творчеству, но и скандальному образу, что сделало его неотъемлемой частью конъюнктуры поп-искусства.