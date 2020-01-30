В Багдаде в﻿ столкновениях с полицией пострадали 15 протестующих

Телеканалы Al-Hadath и Sky News Arabia сообщили, что в четверг в центре Багдада возобновились столкновения между сотрудниками иракских сил безопасности и протестующими.

По сведениям региональной прессы, в стычках на площади Аль-Хилани и прилегающих районах пострадали по меньшей мере 15 протестующих. Сообщается также, что в демонстранты бросили в ряды правоохранителей гранату.

Традиционные осуждение и призывы запада

Как отмечает Sky News Arabia, Соединенные Штаты и ряд европейских стран обвинили правоохранителей в применении "чрезмерной силы" и призвали провести серьезное расследование гибели сотен с октября.

"Несмотря на заверения правительства, силы безопасности Ирака и вооруженные группы продолжают использовать боевые патроны в Багдаде, что привело к нескольким смертельным случаям и жертвам среди гражданского населения. Кроме того, некоторые протестующие сталкиваются с запугиванием", — цитирует телеканал совместное заявление представителей 16 стран.

Напомним, с начала октября 2019 года в Ираке проходят акции протеста против ухудшения условий жизни. Люди недовольны ростом безработицы и процветающей коррупцией. По сведениям ТАСС, за все время протестов уже пострадало более 25 тысяч человек, известно о 700 погибших.