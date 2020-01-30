У безработного москвича воры отобрали сумку с 2,1 млн рублей

Ранним вечером, 29 января, в начале 7-го, в полицию обратился безработный житель Москвы.

По его словам, на улице Б. Юшуньская на него напали двое неизвестных мужчин. Перегородив проезжую часть автомобилем Toyota Camry, они вынудили мужчину, впоследствии ставшего "потерпевшим", остановить свой Volkswagen Polo. Водителя "вытащили из заблокированного авто", избили, отобрали часы, документы и барсетку, в которой были деньги.