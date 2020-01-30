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Источник Правда.Ру

У безработного москвича воры отобрали сумку с 2,1 млн рублей

Происшествия

Ранним вечером, 29 января, в начале 7-го, в полицию обратился безработный житель Москвы.

По его словам, на улице Б. Юшуньская на него напали двое неизвестных мужчин. Перегородив проезжую часть автомобилем Toyota Camry, они вынудили мужчину, впоследствии ставшего "потерпевшим", остановить свой Volkswagen Polo. Водителя "вытащили из заблокированного авто", избили, отобрали часы, документы и барсетку, в которой были деньги.

"Материальный ущерб потерпевший оценил примерно в 2,25 млн рублей. Ему была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия. Возбуждено дело по статье "Грабеж", — рассказали в пресс-службе столичной полиции.

москва полиция ограбление безработный
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