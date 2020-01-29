Пресс-секретарь губернатора Алтая Михаил Максимов сообщил, что Олег Хорохордин попал в больницу в Москве из-за проблем с желудком.

"У Олега Леонидовича подтверждаем, возникли проблемы с желудком. Он находился в Москве в командировке, и ему понадобилась госпитализация. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов", - сообщил Максимов