Пресс-секретарь губернатора Алтая Михаил Максимов сообщил, что Олег Хорохордин попал в больницу в Москве из-за проблем с желудком.
"У Олега Леонидовича подтверждаем, возникли проблемы с желудком. Он находился в Москве в командировке, и ему понадобилась госпитализация. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов", - сообщил Максимов
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.