Американский полковник ждет более "смертоносных" нападений на армию США

Атаки на подразделения американской армии в Сирии и Ираке в скором будущем могут ужесточиться, считает полковник Дэниэл Дэвис. Своим мнением он поделился с аудиторией издания The National Interest.

"Нападения на американские войска могут стать более регулярными, изощренными и смертельными", — написал Дэвис.

Военный специалист убежден, что после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке разрастается сеть групп, настроенных против американцев. Лидеры движений грозят ответить атаками на войска США, дислоцирующиеся в Сирии и Ираке.

"Дело может дойти до широкомасштабной войны"

Дэвис напомнил о недавнем нападении на две базы Пентагона в Ираке. Он отметил, что здания пустовали, и только благодаря этому не пострадал ни один американец. В последующем же дело может дойти до широкомасштабной войны, предупредил полковник. Он подчеркнул, что государство должно защищать своих граждан и потребовал немедленно вывести войска из Сирии и Ирака.

"Мы должны немедленно вывести наши войска из региона на наших условиях и в установленные сроки. Это сохраняет нашу способность защищать американские интересы во всем регионе — без ежедневного риска для наших войск. Нам не нужна горстка военных на местах в Ираке и Сирии для защиты наших интересов где-либо в регионе", — резюмировал полковник.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что американские патрули покинули трассу М4 в Сирии.