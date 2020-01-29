На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка

В Сахалинской области, в поселке Горячие Ключи свора бродячих собак напала на пятилетнего ребенка.

"В результате нападения мальчик получил множественные травмы. Бортом санавиации его доставили в больницу Южно-Сахалинска", — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Что известно о состоянии ребенка

Как сказали в больнице Сахалинской области, ребенку сделана длительная сложная операция. Сейчас он в реанимационном отделении. Более точной информации о состоянии малыша на момент публикации нет.

Какие будут последствия

Прокуратурой Сахалинской области начата проверка по факту нападения безхозных собак на ребенка.