В Сахалинской области, в поселке Горячие Ключи свора бродячих собак напала на пятилетнего ребенка.
"В результате нападения мальчик получил множественные травмы. Бортом санавиации его доставили в больницу Южно-Сахалинска", — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сказали в больнице Сахалинской области, ребенку сделана длительная сложная операция. Сейчас он в реанимационном отделении. Более точной информации о состоянии малыша на момент публикации нет.
Прокуратурой Сахалинской области начата проверка по факту нападения безхозных собак на ребенка.
"В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", написано на сайте ведомства.
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