Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка

Происшествия

В Сахалинской области, в поселке Горячие Ключи свора бродячих собак напала на пятилетнего ребенка.

"В результате нападения мальчик получил множественные травмы. Бортом санавиации его доставили в больницу Южно-Сахалинска", — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Что известно о состоянии ребенка

Как сказали в больнице Сахалинской области, ребенку сделана длительная сложная операция. Сейчас он в реанимационном отделении. Более точной информации о состоянии малыша на момент публикации нет.

Какие будут последствия

Прокуратурой Сахалинской области начата проверка по факту нападения безхозных собак на ребенка.

"В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", написано на сайте ведомства.

Темы курилы ребенок реанимация прокуратура бродячие собаки сахалинская область поселок горячие ключи
Актуальная аналитика
Интернет
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Общество
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Бывший СССР
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Новости Все >
На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Последние материалы
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Новости Европы
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены
11 продуктов, которые защищают от рака и устраняют канцерогены
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ