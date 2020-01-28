Embraer 170 экстренно приземлился в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer 170 был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Судно вылетело из Новосибирска в Екатеринбург, однако после взлета у него не убрались закрылки.

Пресс-служба новосибирского аэропорта сообщила, что самолет совершил успешное приземление в 17:42 по местному времени. В связи с инцидентом инициирована проверка Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.