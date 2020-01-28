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В Астрахани отец в течение 14 лет насиловал свою дочь

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Правоохранители Астрахани задержали 40-летнего мужчину, который, как полагает следствие, на протяжении 14 лет насиловал собственную дочь, начиная с пятилетнего возраста. Всего он подозревается в 130 случаях сексуальных домогательств. Сообщается, что это дело взял на особый контроль глава следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков.

Об отце-насильнике сообщила его дочь

Девушка обратилась в полицию с заявлением только в 2019 году, когда покинула семью. Она рассказала, что впервые отец изнасиловал ее в 2005 году, когда ей было всего пять лет. Это продолжалось вплоть до ее отъезда.

В региональном СК уточнили, что в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту 130 преступлений.

"Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — уточнили в ведомстве статьи УК РФ, которые предусматривают наказание для мужчины в случае его вины.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происходившего в доме астраханца.

Темы ск рф астрахань происшествия изнасилование
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