Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

В сети появились кадры с пустующими блок-постами, созданными американскими военными на трассе М4. Шоссе проходит мимо населенного пункта Тель Тамра в Сирии. Видео опубликовало информационное агентство North Press Agency. Журналисты предположили, что патрульные расчеты армии США покинули места несения службы после того, как в небе были замечены российские вертолеты Ми-35 и многоцелевой Ми-8.

"Российский патруль направляется к шоссе М4 в отсутствие американских сил на въезде в город, которые в течение нескольких последних дней активно обустраивали блок-посты на основных дорогах", — говорится в комментарии агентства North Press Agency.

Русские идут!

На представленных видеокадрах можно увидеть, что российский военный патруль, состоящий из нескольких бронированных машин, совершенно свободно передвигается по трассе. А между тем, подчеркивает агентство, еще несколько дней назад на дорогах северо-востока Сирии было немало американских военных, которые, как рассказал журналистам один из военнослужащих, имеют приказ мешать любым перемещениям российских патрулей в регионе.

"Специальные источники подтвердили North Press Agency, что мониторинг дорог осуществляется в рамках мер по предотвращению американцами любых перемещений русских в регионе", — говорится в публикации.

Вертолеты российского производства — ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8 — были замечены 26 января над американским блок-постом неподалеку от Тель Тамры. Журналисты издания North Press Agency увидели в этом факте и опустевших блок-постах американцев причинно-следственную связь.