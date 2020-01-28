"Красное & Белое" проверит информацию об утечке базы данных клиентов

Сотрудники компании "Красное & Белое" проверяют информацию об утечке базы данных клиентов. Представители сети алкомаркетов уверяют, что тщательно следят за безопасностью и сохранностью персональных данных покупателей.

"Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", — подчеркнули в компании, комментируя происшествие для РИА "Новости".

Начало неприятной истории

Ранее в нескольких Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что в открытом доступе в Интернете можно найти базу данных клиентов "Красного & Белого", которые участвуют в программе лояльности сети.

Сообщалось, что в базе данных содержится информация о 17 миллионах человек. Однако уже это не соответствует действительности, поскольку, по информации "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, в программе лояльности алкосети зарегистрировано всего 6,5 миллиона пользователей. В самой компании "Красное & Белое" пока не подтверждают информацию об утечке. Проверка продолжается.