Семиклассница из Челябинска умерла от гриппа

Несколько дней назад ученицу школы №94 в Челябинске госпитализировали с высокой температурой. Врачи не смогли ее спасти. Именно в этот день в Челябинской области начали проводить карантинные мероприятия. Также жителям региона рекомендовали носить марлевые маски и тщательнее проветривать помещения.

Примечательно, что в горздраве отказываются назвать причину смерти девочки. Некоторые пользователи соцсетей даже панически предполагают, что семиклассница могла умереть от нового типа коронавируса, но эту информацию всячески опровергают в региональном минздраве.