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ФСБ расследует загадочное исчезновение студента в петербургском метро

Происшествия

В Санкт-Петербурге уже на протяжении двух недель не могут найти студента-медика. К поискам даже подключили ФСБ, однако пока вопросов больше, чем ответов. 22-летний студент-реаниматолог исчез 14 января.

После ночной смены в реанимации Первого Меда он отправился в метро, однако сел на поезд, который идет в противоположное направление от его дома. Жил парень около станции "Звездная", но почему-то поехал на конечную станцию на северном направлении "Парнас". Там сигнал его телефона был запеленгован спецслужбами. Последний сигнал, который был зафиксирован с телефона парня наблюдали в районе деревни Хиттолово Всеволожского района.

Сейчас парня ищут несколько волонтерских отрядов, а силовики опросили всех знакомых и родственников, но никакой информации нет. Студент пропал фактически без следа.

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