Россиянин в почтовой посылке отправил в США разработки для Минобороны

Радиостанцию для авианаводчиков Р-853В1 попытался отправить в США гражданин России. Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители задержали злоумышленника в Калужской области. Мужчина в апреле прошлого года пытался отправить ценный груз в США вопреки интересам национальной безопасности.

В посылке находились комплектующие для российской разработки:

антенна;

батареи;

гарнитура.

Подозрительным отправлением заинтересовались сотрудники калужской таможни. Они сообщили о своих подозрениях правоохранителям. Полицейские обратились за консультацией в Минобороны, где подтвердили, что содержимое посылки действительно является элементами прибора, который разрабатывался для нужд оборонного ведомства. Речь идет об аппарате Р-853В1 — переносной радиостанции для авианаводчиков. Ее назначение — обеспечение связи с бортовым оборудованием.

Подозреваемый задержан 25 января. Возбуждено уголовное дело.