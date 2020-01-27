Женщина из Ставрополя пыталась продать ребенка за 440 тысяч рублей

Управление СК по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против женщины, которая хотела продать своего ребенка. Известно, что 36-летняя беременная женщина задумала продать ребенка еще до рождения. Она разместила соответствующее объявление в интернете.

Объявление заметили сотрудники полиции и связались с женщиной.

Она согласилась продать ребенка за 440 тысяч рублей. Мать была задержана при передаче денег. Сейчас ребенок находится в больнице, его дальнейшую судьбу решат органы опеки.