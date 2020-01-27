В Бурятии госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В инфекционную больницу Улан-Удэ (Бурятия) с симптомами китайского коронавируса поступил житель Забайкалья. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава. Представитель ведомства утверждает, что мужчина заболел еще 21 января.

"Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация", - сообщили в Минздраве.

Анализы пациента направили в Новосибирск.