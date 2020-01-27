На официальном сайте администрации Новосибирска появилось сообщение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками. Сообщается, что решение о введении режима ЧС принял лично глава города Анатолий Локоть.
Для вывоза и утилизации снега будет привлечена дополнительная техника. Городской общественник Владимир Кириллов сообщил в соцсетях, что власти города считают ситуацию критической и опасаются жертв среди горожан.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которым она столкнулась после родов.