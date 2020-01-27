Снег стал причиной введения режима ЧС в Новосибирске

На официальном сайте администрации Новосибирска появилось сообщение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками. Сообщается, что решение о введении режима ЧС принял лично глава города Анатолий Локоть.

Для вывоза и утилизации снега будет привлечена дополнительная техника. Городской общественник Владимир Кириллов сообщил в соцсетях, что власти города считают ситуацию критической и опасаются жертв среди горожан.