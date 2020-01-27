В Хабаровске успешно приземлился Airbus A320

Рейс "Аэрофлота" из Хабаровска в Москву, на котором, предположительно, находится бомба, успешно приземлился в аэропорту отправления. Ранее СМИ сообщали, что Airbus A320 развернулся спустя час после вылета из аэропорта в Хабаровске из-за сообщения о минировании самолета.

На взлетно-посадочной полосе воздушное судно уже ожидали экстренные службы. Сейчас они приступили к осмотру самолета на предмет наличия взрывоопасных веществ.