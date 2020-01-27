Рейс Хабаровск — Москва возвращается после звонка о минировании

В аэропорт Хабаровска возвращается борт "Аэрофлота", ранее вылетевший в Москву. Причина "разворота в воздухе" — сообщение о минировании воздушного судна.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя хабаровского аэропорта.

"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа", — рассказал собеседник агентства.

По данным московских экстренных служб, звонок с сообщением о минировании поступил в 9:45 по московскому времени. Самолет в это время находился в небе над Амурской областью. Поэтому было принято решение о возвращении его в Хабаровск.

Напомним, что все ранее прозвучавшие "сообщения о минировании" были делом рук "телефонного террориста" и после проверки оказывались ложными.

На прошлой неделе ФСБ сообщала, что установлен сайт, с которого рассылались "предупреждения". А уже на следующий день "заминированными" оказались 300 зданий в Москве.

дополнение

Рейс "Хабаровск-Москва" компании "Аэрофлот" благополучно приземлился. Экстренные службы приступили к осмотру самолета.