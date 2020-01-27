Началась поисковая операция судна "Энигма Астралис"

Росморрречфлот сообщил, что с судном "Энигма Астралис", которое горит в Охотском море, потерян радиолокационный контакт. Ведомство начинает поисковую операцию. В район происшествия будет направлено 11 судов.

Примечательно, что на судне нет ни одного члена экипажа. Всех эвакуировали еще 21 января, когда пожар начал охватывать траулер. Сейчас существует угроза взрыва корабля из-за находящихся на его борту взрывоопасных веществ.