Пациентка психбольницы ударила медсестру ножом в живот

26-летняя медсестра стала жертвой одной из пациентов психоневрологического диспансера. Инцидент произошел на Камчатке. Об этом неназванный источник рассказала телеканалу РЕН ТВ.

"Сотрудница медучреждения раскладывала таблетки. В этот момент к ней подошла больная, которая несколько месяцев находилась на стационарном лечении, попросила медикаменты и внезапно ударила ее ножом в живот. На крики сбежались санитары и угомонили 53-летнюю пациентку", - пояснил детали инцидента источник.

Сейчас пострадавшая медсестра находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят расследование на предмет того, откуда у пациентки мог взяться нож.