Россия готовится к эпидемии китайского коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о разработке мер по противодействию новому типу коронавируса из Китая. Ведомство в срочном порядке выпустило постановление о недопущении распространения инфекции на территории России. На данный момент в РФ не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

"Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности ввели накануне власти Забайкальского края из-за эпидемии неизвестного вируса в Китае. В краевой администрации рекомендовали местным жителям воздержаться от поездок в Китай.