На Урале роженица постирала ребенка в машинке

В городке Талица Свердловской области произошло ЧП с новорожденным ребенком. Ночью, сразу после родов, мать постирала девочку в стиральной машине.

Как сообщает Регион-онлайн, у женщины уже есть трое детей.

По данным издания, во время четвертой беременности она не наблюдалась у врачей, даже на учет не вставала.

Преждевременные роды

Ночью, когда у женщины начались схватки, она не стала будить домочадцев и родила без чье-либо помощи. Потом, пока муж и дети спали, "запустила" стиральную машинку. Среди белья там была и новорожденная дочка.

Муж вызвал полицию

Утром, супруг увидел, что жена вся в крови. Когда понял, что произошло, вызвал полицию.

"Роженица заявила, что малышка родилась мертвой", — пишет Регион-онлайн.

Теперь судмедэкспертам предстоит определить, был ребенком мертвым при рождении или погиб во время стирки. От этого будет зависеть, по какой статье под суд пойдет роженица.

В свердловском Следственном комитете и УМВД ситуацию пока не комментируют.