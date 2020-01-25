В Санкт-Петербурге от удушающего секса умерла девушка-блогер

Определена причина смерти молодой девушки-блогера Мишель Михаэлис из Санкт-Петербурга. О деталях инцидента следствию рассказала подруга погибшей, которая помогала избавляться от тела блогерши. Оказалось, что причиной смерти девушки стало удушение во время секса. 21-летний Алесь Завтраков решил избавиться от тела.

Парень попросил подругу своей девушки помочь ему. Вместе они вывезли тело за город и попытались сжечь его. Подруга девушки решила обратиться в полицию после того, как позднее было найдено тело Завтракова.