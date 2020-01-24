В Волгоградской области задержали контрабандиста с обезьяной и львенком

На автотрассе в Новониколаевском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел 24-летний житель Республики Дагестан.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля две клетки с животными: в одной из них был львенок, а в другой - обезьяна. Откуда в машине животные, водитель так и не смог объяснить.

Доказать легальность приобретения экзотических животных он не смог, разрешительных документов у него не было.

Молодого человека задержали.

Волгоградские полицейские проводят проверку по факту перевозки диких экзотических животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спасатели в Новосибирске поймали агрессивного енота.