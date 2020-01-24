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Источник Правда.Ру

В Волгоградской области задержали контрабандиста с обезьяной и львенком

Происшествия

На автотрассе в Новониколаевском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел 24-летний житель Республики Дагестан.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля две клетки с животными: в одной из них был львенок, а в другой - обезьяна. Откуда в машине животные, водитель так и не смог объяснить.

Доказать легальность приобретения экзотических животных  он не смог, разрешительных документов у него не было. 

Молодого человека задержали. 

Волгоградские полицейские проводят проверку по факту перевозки диких экзотических животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  спасатели в Новосибирске поймали агрессивного енота.

контрабанда дикие животные волгоградская область
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