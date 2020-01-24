На территорию детского сада в Екатеринбуге проник полуголый мужчина

В Екатеринбурге на территорию детского сада проник полуголый мужчина.

Данный инцидент, произошедший в детском садике №253, попал на видео.

Неадекватного мужчину задержали сотрудники детского сада

На кадрах видно, что на площадке детского сада стоит мужчина в шортах, несколько мужчин пытаются его скрутить. Дети в это время находились на прогулке, недалеко от места происшествия. Кто-то из детей играет в снежки, кто-то наблюдает за тем, что происходит.

"Охранник детского сада сразу нажал тревожную кнопку, как только увидел, что через забор лезет мужчина", - сообщили в пресс-службе управления образования Екатеринбурга.

Мужчину на "скорой" доставили в специализированное медицинское учреждение.

По факту происшествия ведется проверка.

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