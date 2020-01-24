Телефонный террорист снова в строю: 300 зданий "заминировано" в Москве

24 января, в пятницу, пости 300 зданий Москвы подверглись атаке "телефонного террориста".

Школы, больницы, ТЦ, райсуды, телецентр Останкино... Массовые эвакуации людей проходят по уже ставшему традиционным сценарию "телефонного террориста": звонок по телефону - сообщение о заложенной бомбе.

Да и выбор объектов - здания с наибольшим количеством людей - почерк уже узнаваемый.

"На 14.45 зафиксировано 293 угрозы по городу", - рассказали в службе спасения столицы.

Остается надеяться, что и теперь все сообщения останутся ложными.

Напомним, что вчера, 23 января, ФСБ сообщила о том, что "удалось вычислить, откуда рассылались, начиная с ноября 2019 года сообщения об угрозах взрывов".

И вот опять...