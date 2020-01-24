В Пензе школьник умер во время урока английского

В Пензе в одном из лицеев 23 января произошла трагедия. На уроке английского школьнику стало плохо. Подросток потерял сознание. Ему вызвали "скорую помощь".

15-летний школьник скончался по дороге в больницу

Сообщается, что ранее мальчик не жаловался на самочувствие.

"По факту смерти подростка проводится проверка", — сообщили в региональном управлении СК РФ.

К делу подключились и сотрудники областной прокуратуры.

"В ведомстве будут проверять, были ли приняты необходимые меры профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны родителей и школы", — сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Уфе первокурсник умер после урока физкультуры.