В Пензе в одном из лицеев 23 января произошла трагедия. На уроке английского школьнику стало плохо. Подросток потерял сознание. Ему вызвали "скорую помощь".
Сообщается, что ранее мальчик не жаловался на самочувствие.
"По факту смерти подростка проводится проверка", — сообщили в региональном управлении СК РФ.
К делу подключились и сотрудники областной прокуратуры.
"В ведомстве будут проверять, были ли приняты необходимые меры профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны родителей и школы", — сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Уфе первокурсник умер после урока физкультуры.
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