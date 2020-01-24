В Чите представители общественности обратили внимание на жизнь бездомной семьи с детьми.
Из-за этого был задержан отец семейства. Он находился в розыске, так как не явился в суд в назначенное время.
"Мужчина обвиняется по статье 112 УК РФ. Его поместят в СИЗО по постановлению суда", - сообщили в полиции.
Также выяснилось, что у главы семьи есть и другие судимости.
Напомним, что мужчину с четырьмя детьми случайно обнаружил житель Читы. Семья в течение нескольких месяцев жила в заброшенном доме, а пищу готовила на костре.
В настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.
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