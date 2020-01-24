Полиция задержала отца четверых забайкальских детей -"маугли"

В Чите представители общественности обратили внимание на жизнь бездомной семьи с детьми.

Семья жила в заброшенном доме, в котором не было окон и дверей

Из-за этого был задержан отец семейства. Он находился в розыске, так как не явился в суд в назначенное время.

"Мужчина обвиняется по статье 112 УК РФ. Его поместят в СИЗО по постановлению суда", - сообщили в полиции.

Также выяснилось, что у главы семьи есть и другие судимости.

Напомним, что мужчину с четырьмя детьми случайно обнаружил житель Читы. Семья в течение нескольких месяцев жила в заброшенном доме, а пищу готовила на костре.

В настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США обнаружены четверо детей-маугли.