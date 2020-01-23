В Екатеринбурге курьер "Яндекс.Еды" доставлял наркотики

В Екатеринбурге 22-летний молодой человек по имени Игорь устроился работать курьером по доставке еды. Но параллельно он работал закладчиком. О предприимчивом наркокурьере рассказал в соцсетях президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков.

Вместо еды курьер "Яндекс.Еды" доставлял наркотики

Молодой человек, видимо, решил, что в форме курьера сервиса "Яндекс.Еда" в нем никто не заподозрит наркокурьера.

"Курьер вместо положенной по должностным обязанностям доставки еды занимался доставкой закладок до гаражей, заборов и других укромных мест", — пишет Жуков.

Игорь отработал в Яндексе всего один день, а потом пропал. За зарплатой он так и не пришел, а униформу оставил себе.

Молодого человека задержали активисты "Города без наркотиков". Они передали его полиции. Те изъяли у него 28 граммов мефедрона. Для Игоря это было уже не первое задержание. он не раскаивается в содеянном, но свою вину отрицать не стал.

Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге курьер по доставке еды хотел изнасиловать клиентку.