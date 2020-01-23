Росгвардия проводит проверку по факту смерти солдата в Москве

Сотрудники Росгвардии проводят служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве. Солдат скончался в результате удушья.

"Реанимационные мероприятия, проводившиеся дежурным врачом дивизионного лазарета и приехавшими медиками "скорой помощи" не помогли спасти жизнь военнослужащего", — сообщил представитель Росгвардии.

Также уточняется, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

В воинскую часть направлена комиссия управления Центрального округа Росгвардии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье военнослужащий покончил с собой в туалете.