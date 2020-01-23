В Подмосковье военнослужащий покончил с собой в туалете

В военной части на юге Москвы произошел страшный инцидент. Солдат покончил с собой в туалете. Рядом с военнослужащим обнаружили его поясной ремень, а также прощальную записку с текстом:

"Мама-папа, я вас люблю, но прошу меня простить - так надо".

О происшествии сообщил "Московский комсомолец".

Сослуживцы рассказали, что парень был жизнерадостным и открытым человеком без признаков подавленного состояния. Солдат был родом из Павловского Посада в Подмосковье. Вырос в многодетной семье. Он неоднократно жаловался на боль в ногах, даже лежал в лазарете. Врачи поставили ему диагноз плоскостопие и выписали мазь. Когда парень в последний раз выходил на связь с матерью, он говорил, что его поставили дневальным по роте и ему предстоит провести на ногах более 24 часов.