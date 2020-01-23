Восьмимесячный ребенок отравился спайсом

В Подмосковье госпитализировали восьмимесячного ребенка по причине отравления. Медики выяснили, что ребенок проглотил дозу курительной смеси. По факту инцидента начата проверка. Отец ребенка прошел экспертизу, которая не выявила в его организме следов курения смеси.

Родители рассказали сотрудникам полиции, что не употребляют подобные вещества. Правоохранители пытаются выяснить, каким образом в организм ребенка попали токсичные вещества.