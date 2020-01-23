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Источник Правда.Ру

США могут установить системы ПРО в Ираке

Происшествия » Глобальные » Ирак в огне

Представители министерства обороны США обсуждают вопрос размещения в Ираке противоракетных систем (ПРО) Patriot для защиты своих военных баз. Издание Fox News в четверг опубликовало об этом материал, сославшись на свои источники.

Как отмечается в публикации, тему подняли после баллистической ракетной атаки Ирана на пункт дислокации американских военнослужащих в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Авторы статьи отмечают, что отразить воздушную атаку не удалось из-за отсутствия системы противоракетной обороны.

В Пентагоне не на шутку обеспокоены этой ситуацией. После баллистического удара из Ирака 11 военнослужащих отправили в Германию для лечения. Fox News отмечает, что при этом президент США Дональд Трамп явно преуменьшает масштабы катастрофы.

Это не очень серьезно

Журналисты Fox News напомнили о выступлении американского главы на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там, перед более 3000 высокопоставленных лиц и лидеров бизнеса Трамп затронул тему авиаудара со стороны Ирана.

"Я слышал, что у них (военнослужащих США — прим. "Правда.ру") были головные боли и пара других вещей. Но я бы сказал, я могу сообщить, что это не очень серьезно", — приводит издание слова американского президента.

Ранее "Правда.ру" писала о намерении Ирака "закрыть" свое небо российскими системами ПВО.

Темы про сша patriot иран ирак авиаудар пентагон баллистический удар
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