Согласно предварительной информации, утром 23 января 32-летняя мать четверых детей нанесла двоим из них смертельные травмы.
Сейчас на месте происшествия работает комиссия. Проводится проверка с целью выяснения причин и условий совершения преступления.
Убив детей, женщина пыталась покончить с собой. У нее остались еще двое детей. Они находятся с отцом.
Женщина находится в медицинском учреждении.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 28-летняя жительница Новосибирска убила свою 9-летнюю дочь.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".