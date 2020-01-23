В Пермском крае многодетная мать убила своих детей

Согласно предварительной информации, утром 23 января 32-летняя мать четверых детей нанесла двоим из них смертельные травмы.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия. Проводится проверка с целью выяснения причин и условий совершения преступления.

Она убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения

Убив детей, женщина пыталась покончить с собой. У нее остались еще двое детей. Они находятся с отцом.

Женщина находится в медицинском учреждении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 28-летняя жительница Новосибирска убила свою 9-летнюю дочь.